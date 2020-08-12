أطعمة تحسن المزاج وتخفض مستويات القلق والاكتئاب

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قالت رئيسة الجمعية الدولية لبحوث الطب النفسي الغذائي فيليتش جاكا، إن النظام الغذائي المتوازن يخفض من مستوى القلق والاكتئاب.

وتعد المواد الغذائية المحتوية على نسبة عالية من الدهون والسكر سببا في سوء المزاج، وتعد حمية البحر الأبيض المتوسط أفضل نظام غذائي لتحسين المزاج، مشيرة إلى عدم الإفراط في تناول الطعام، وفقا لما جاء في موقع "روسيا اليوم".

وأشارت خبيرة تغذية إلى أن الموز والطماطم والحمضيات والجزر والشوكولاتة الداكنة والمكسرات والزبادي ومنتجات الألبان والكربوهيدرات المعقدة مثل الشوفان والمعكرونة مع المأكولات البحرية والشاي الأخضر تساعد على تحسين المزاج.



