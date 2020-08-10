واتس اب يتيح خاصية جديدة لمستخدمي آيفون

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يواصل تطبيق المراسلات الفورية، واتس اب، إطلاق العديد من التحديثات والخصائص، للمستخدمين، حيث طرح مؤخرًا خاصية جديدة لهواتف آيفون، ستغير شكل وتصميم الرسائل.

والخاصية الجديدة عبارة عن تخصيص صور وخلفيات لكل محادثة من محادثات واتس اب، سواء في الدردشة الجماعية، أو المحادثات الفردية مع الأهل والأصدقاء، بحسب صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية.

وتتيح الخاصية الجديدة اختيار الصور والخلفيات للرسائل، من بين 39 تصميمًا للخلفية، بالإضافة إلى 36 لونًا ثابتًا، كما توفر اختيار أي صورة من الصور المخزنة على هاتفك.

وتتنوع الصور والخلفيات والرسومات الموجودة في الميزة الجديدة من واتس اب، لتتناسب مع جميع المستخدمين، فمنها ما يناسب العائلة، وأخرى للأصدقاء، كما أن هناك صورًا لجروبات الدردشة الجماعية.

كما تمنح الميزة الجديدة تجربة جديدة لواتس اب مليئة بالصور والرسومات والخلفيات الجديدة، ما يعطى انطباعا بالبهجة داخل التطبيق، كما أنها تميز المحادثات الكثيرة من خلال الصور المختارة.

ومن المقرر أن يصدر واتس اب، الخاصية الجديدة على هواتف أندوريد، في الفترة القادمة ولكنها متاحة حاليًا لهواتف آيفون، في أحدث إصدار لنظام بيتا. ويعد "واتس اب" تطبيق تراسل فوري متعدد المنصات للهواتف الذكية، ويمكن للمستخدمين إرسال الصور والرسائل الصوتية والفيديو والوسائط، بالإضافة إلى الرسائل الأساسية.

وتأسس WhatsApp في عام 2009، من قبل الأمريكي بريان أكتون والأوكراني جان كوم (الرئيس التنفيذي أيضًا)، وكلاهما من الموظفين السابقين في موقع ياهو، ويقع مقرها في سانتا كلارا بكاليفورنيا.