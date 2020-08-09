نادين نجيم تأخذ قرارها من المشفى: "رح أترك البلد وعيش بأمان"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة أعلنت من خلالها عن قرارها بمغادرة بلدها لبنان إلى بلد آخر للعيش بأمان.

وقالت نجيم: "من هل اللحظة من المشفى اخدت قرار : رح اترك البلد و عيش بأمان ببلد تاني بيحترم شعبه احسن ما ضل ببلد حاكمينه زعران وموت . بس تنقبروا انتوا تحت التراب نحنا منرجع على وطننا غير هيك ما الو لزوم الحكي وشكراً".

وكانت نجيم أعلنت، في وقت سابق، تعرضها لإصابات بالغة بسبب الانفجار، الذي هز العاصمة اللبنانية، بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، وأرفقت ذلك بمقطع فيديو يظهر حجم الدمار الذي تعرض له منزلها بسبب التفجير.