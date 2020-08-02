أسلوب الحياة الصحي يقلل من خطر الإصابة بالخرف

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

توصلت دراسة إلى أن اتباع أسلوب حياة صحي قد يخلص مئات الآلاف من الأشخاص من الخرف ، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

حيث حدد فريق من 28 خبيراً عالمياً في مجال الخرف، الذين أجروا المراجعة، 12 عاملاً مختلفا يمكن التحكم فيه والذي يساهم في خطر الإصابة بالخرف.

وقال باحثون إن تناول كميات أقل من الطعام وممارسة المزيد من الرياضة والتخلص من السجائر يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف، أو تأخير نحو 40 في المائة من الحالات.

وتشير الدراسة إلى أن عادات أسلوب الحياة مع العوامل البيئية والتاريخ الطبي والتعليم مسؤولة عن عدد كبير من حالات الخرف.