6 نصائح لنوم عميق

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

وجد بحث جديد نشر في صحيفة "ميرور" البريطانية أن درجات الحرارة المرتفعة تجعل عملية الاستغراق بالنوم أصعب.

وفيما يلي مجموعة من النصائح التي تساعد الجسم على النوم:

- تناول الكرز: قالت اخصائية تغذية أن الكرز يساعد الدماغ على إنتاج هرمون السيروتونين المعزز للمزاج، كما أنه مصدر غذائي غني بالميلاتونين، مما يعزز أنماط النوم الصحية"، كما ينصح بتناول المكسرات والبذور (الجوز، الكاجو أو بذور عباد الشمس)، أو شرب كوب من الحليب أوتناول الموز أو التفاح لغناها بالميلاتونين.

- ممارسة الرياضة مبكراً: تساعد تمارين الصباح الباكر وبعد الظهر على إعادة ضبط دورة النوم والاستيقاظ من خلال رفع درجة حرارة الجسم قليلاً، ثم السماح لها بالانخفاض وإثارة النعاس بعد بضع ساعات".

- أطعمة يجب تجنبها: قالت اخصائية تغذية أن تناول الجبن قبل النوم يزيد من اليقظة، لاحتوائه على مستويات عالية من تيرامين الأحماض الأمينية.

وينصح أيضا بالابتعاد عن الشوكولاتة لاحتوائها على الكافيين والآيس كريم لغناها بالسكر قبل النوم لأن الكافيين والسكريات تؤثر في عملية النوم.

-الاستيقاظ في وقت محدد في نفس الوقت يومياً: وهو أحد أهم الطرق لضمان نوم فعال وصحي، وذلك لضبط الساعة البيولوجية للجسم.

- تناول القهوة منزوعة الكافيين: حيث يستمر تأثير الكافيين لمدة 8 ساعات، الأمر الذي يمنع الجسم من الحصول على نوم جيد في الليل.

- ضبط وقت القيلولة: بحيث لاتتجاوز مدتها 20 إلى 30 دقيقة، وينصح بضبط المنبه لتحديد وقتها.