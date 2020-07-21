دراسة: متعافون من كوفيد-19 يعانون الإرهاق لفترات طويلة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وجدت دراسة لتعقب أعراض كوفيد-19، أن العديد من الأشخاص يعيشون مع فترة طويلة جدا بعد المرض بنفس الأعراض، بما فيها التعب الشديد وخفقان القلب وآلام العضلات.

ووفقا للدراسة، واجه نحو 10% من 3.9 مليون شخص ممن سجلوا أعراض كورونا، مشكلات مستمرة لأكثر من أربعة أسابيع، والإرهاق المزمن واحد منها، وفقا لما جاء في موقع "روسيا اليوم".

كما بقي 1% من 290 ألف شخص تم تشخيصهم بفيروس كورونا في المملكة المتحدة متوعكين صحيا لمدة ثلاثة أشهر غير قادرين على العودة إلى العمل.

ولم يستطع العلماء في الدراسة من معرفة السبب وراء ذلك.