الرئيس التنفيذي لـ "تسلا" يصبح سابع أغنى شخصية في العالم بيوم واحد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ذكرت نشرة بلومبرغ ان ثروة إلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للعربات الكهربائية، زادت 6.07 مليار دولار يوم الجمعة فقط بعد قفزة بنسبة 10.8 في المئة في سهم الشركة، ليصبح على الأثر سابع أغنى شخصية في العالم وفقاً لمؤشر بلومبرغ لثروات المليارديرات، وتجاوز ثروة الملياردير وارن بافيت الرئيس التنفيذي لشركة بيركشير هاثاواي.

وكانت أسهم شركة تسلا قد قفزت بنسبة 500 في المئة خلال العام الأخير مع زيادة مبيعات الشركة من سياراتها من الفئة الثالثة سيدان.