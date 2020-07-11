بالفيديو.. جزائرية تقبل قدم زوجها لانتشالها من الضياع

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ظهرت سيدة جزائرية تدعى فريال ضمن برنامج خط أحمر على قناة "الشروق" وهي تقبل قدم زوجها "إلياس" عرفانا منها له بعد أن انتشلها من الضياع.

وقالت فريال وهي تروي قصتها إن سيدة خمسينية كفلتها من دار أيتام لتعيش في منزلها مع ابنها المصاب بمشاكل نفسية ، وكانت فريال تخدمهما، فيما السيدة تعلن للناس أنها ابنتها ، وعندما كبرت طلبت منها فريال إعلان الحقيقة وأنها مكفولة من دار أيتام، بدأت السيدة تعتدي عليها بالضرب والمعاملة السيئة، ما اضطرها للهروب من البيت، لتلتقي بزوجها إلياس الذي منحها اسمه واسم عائلته وأصبحت تعيش معه في هدوء ، وخلال المقابلة فاجأت فريال الجميع وانحنت على قدم زوجها وقبلتها وهي تقول: يستحق أكثر من ذلك.