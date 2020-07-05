رجاء الجداوي تتصدر "تويتر".. وفنانون ومغردون: "وداعًا.. آخر هوانم السينما المصرية"

المصدر: ديما منصور - دبي

تصدر وسم الفنانة المصرية رجاء الجداوي، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب ساعات على إعلان نبأ وفاتها بعد صراع استمر أيام طويلة مع فيروس كورونا المستجد.

وعبر المتابعون عن حزنهم على فراق الجداوي، وصدمتهم بهذا الخبر، مشيرين إلى أنهم كانوا يملكون الأمل بشفائها من الفيروس، وعودتها إلى حياتها الطبيعية.

وقال متابعون إن الجداوي كانت آخر العمالقة في السينما المصرية، وإنه برحيلها رحلت آخر "هوانم" هذه السينما بعصرها الذهبي. فقال أحد المتابعين: "وداعا رجاء الجداوي.. أخر العمالقة في السينما المصرية الله يرحمها".

وقال آخر: "رحلت اليوم آخر هوانم السينما المصرية في عصرها الذهبي.. وداعا رجاء الجداوي".

واستعاد مغردون ذكرياتهم في طفولتهم وشبابهم مع الجداوي، سواء عن طريق أفلامها، أو مسلسلاتها، أو برامجها وكلماتها، فقالت إحدى المغردات: "كنت بسمعك دايما في الراديو في برنامج #وانتو_بصحة_وسعادة.. وكنت كتير بستفيد من خبرتك واراءك في الحياه. الله يرحمك ويجعل مآواكي الجنة".

ووصف متابعون الجداوي بـ "الصامدة القومية"، معبرين بذلك عن صدمتهم بخبر وفاتها، حيث أنهم، وحتى اللحظة الأخيرة، كان لديهم الكثير من الأمل بشفائها، وأنها ستكون شجاعة وقوية في وجه الفيروس كما كانت في حياتها، فقال أحد المتابعين: "الله يرحمك كان عندي ثقة بقوتها.. وامل كبير انها تقوم بالسلامه الله يرحمها.. كابوس كورونا بات في كل بيت".

وقالت أخرى: "رحلت الصامدة دوما القوية فى مواجهة الحياة الإنسانة الجميلة المعطاءة.. حتى فى مواجهة المرض كانت قوية ومكافحة..ربنا يثبتك عند السؤال ويرحمك برحمته التى وسعت كل شيئ ويصبر كل من أحبك".

كما عبر مغردون عن حزنهم على الراحلة الجداوي، لأنها قضت آخر أيامها بالتعب والمرض ودون أن تتمكن من رؤية أو لمس الأشخاص الذين تحبهم، فقال أحدهم: "وفاتها مؤلمة.. انك تعيش اخر ايامك مريض وماتقدر حتى تلمس اللي تحبهم او تشوفهم حواليك بسبب كورونا. شعور موحش وموجع".

ولم ينس المغردون التغني بأناقة وجمال الراحلة الجداوي، وأشاروا إلى أنها كانت مثالا للأناقة في الفن وتقدم مثالا للفن الأنيق، فقال أحد المغردين: "رجاء الجداوي كانت ملكة جمال مصر السابقة وأحد أبرز نجمات الموضة ومثال الأناقة والجمال.. رحمها الله".

وقال آخر: " "وداعًا رجاء الجداوي.. أناقة الفن وفن الأناقة".

من جانبهم عبر مغردون عن حزنهم لفقدهم واحدة من أهم الأشخاص الذين شاركوا بصنع الثقافة والفن في بلادهم، وجعل العالم أجمل. فقال أحدهم: "كلنا للموت في النهاية مهما تقدم بنا العمر، لكنك تشعر بغصة لا شك فيها كلما فقدت واحداً ممن شاركوا في صنع ثقافتك ورؤيتك للعالم، والذين جاهدوا ليجعلوا العالم أروع، وبرحيلهم تبقى فجوة في وجدانك لا يمكن أن تملأها".

من جهتهم، نعى الكثير من الفنانين، في مختلف بلدان الوطن العربي، الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، في حساباتهم على مواثع التواصل الاجتماعي، ووصفها الكثيرون منهم بأنها كانت بمثابة الأم لهم في الوسط الفني.

فقالت المطربة السورية أصالة نصري في حسابها على "أنستغرام": "رحلت منّ كانت أُمّ وأمان لكلّ منّ حولها .. الله يرحمها عدد قلوب تعلّقت بها وأحبّتها"

وقالت الفنانة السورية كندة علوش: "حبيبة قلبي وحبيبة الكل كنا بندعي وبنصلي كل يوم تقوميلنا بالسلامة ونتطمن عليكي لكن قدر الله وماشاء فعل.. فراقك مؤلم والي مؤلم أكتر انك شخصية مش حتتكرر طيبتك وخفة دمك محبتك الكبيرة للناس وحبك للحياة والجمال وتمسكك الدائم بالسعادة الي كنت قادرة تنشريها في أي مكان بتكوني موجودة فيه.. الله يرحمك يا حبيبتي ويصبر قلب أميرة وروضة وكل عيلتك وأهلك وحبايبك اقروالها الفاتحة وادعوها بالرحمة".

وقال الممثل التونسي ظافر العابدين: "من أجمل وأحلى الناس إلي تعرفت عليهم. خفت الروح، رقي وطيبة القلب...خبر محزن جداً .. الله يرحمك".

وقال المطرب اللبناني راغب علامة: "الفنانة و الصديقة الكبيرة ‎#رجاء_الجداوي في ذمة الله.. فيروس ‎كورونا المرعب استطاع أن يخطف بشكل مؤسف نجمة من نجوم الفن العربي الفنانة الكبيرة ‎رجاء الجداوي

الله يرحمك ويجعلك في جنّات الخلد، ويصبّر عائلتك وجمهورك ومحبّيك، خالص العزاء للشعب المصري والعربي"

وقالت الفنانة سيرين عبد النور: "وداعاً أيتها الجميلة والأنيقة وصاحبة الروح المرحة والقلب الكبير.. ستبقى بصمتك معلّمة فينا وفي المسرح والسينما! محزن جداً هالخبر الله يرحمها ويرحم روحها الحلوة "

وقال الفنان المصري محمد فؤاد: "ا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون.. خالص تعازينا في وفاة الفنانة القديرة و الأم الغالية علي قلوبنا جميعا.. رحمها الله و اسكنها فسيح جناته.."

وقال الفنان المصري أحمد السقا: "رحلت الجميلة .. القديرة .. الإنسانة.. ربنا يغفرلها ويرحمه".