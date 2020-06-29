فوائد التين الطازج للمرأة لا حدود لها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قالت أخصائية التغذية كريستال بشّي جدعون إنَّ التين يحتوي على كميات مرتفعة من مضادات الأكسدة ومن الألياف، وقد أثبتت الدراسات التي أجريت مؤخراً أنه يحمي النساء الذين بلغن مرحلة الطمث، من الإصابة بسرطان الثدي.

وأضافت جدعون في حديث لمجلة سيدتي، أن كمية الألياف المرتفعة الموجودة داخله تحسّن مستويات التريغليسيريد في الدم، وتعدّل مستوى ضغط الدم، وتخفّف من الجذور الحرّة Free Radicals التي تسبّب مع الوقت شيخوخة الخلايا والأعضاء، وتؤدي أيضا إلى أمراض كثيرة على المدى البعيد، منها أمراض القلب على سبيل المثال.

ويساهم التين الطازج، من خلال الألياف، في الحماية من الإمساك، وقد أجريت دراسات طبية حول 150 شخصاً تقريباً يعانون من تهيّج القولون والإمساك، وأثبتت أنّ الأشخاص الذين يتناولون 8 حبات من التين يومياً يعانون أقل بكثير من عوارض الإمساك ومن نفخة البطن، من الأشخاص الذين لا يتناولون التين أبداً.

وأشارت جدعون إلى أن التين "يساعد على إنقاص الوزن؛ لأنه يحتوي على كميات مرتفعة من الألياف، والتي يعتبر تناولها مهماً في عملية إنقاص الوزن لدى الأشخاص المصابين بالسمنة. يجب ألا ننسى بأنَّ التين يعدّ مرتفع السعرات الحرارية، لهذا يجب عدم الإكثار من تناوله.

كما يساهم التين أيضاً في التحكم بمرض السكري، وقد أظهرت الدراسات أنَّ أوراق التين تعتبر فعّالة جداً في خفض مستويات سكر الدم، كما أنَّ المحتوى المرتفع من الألياف في التين قد يساهم أيضاً في السيطرة على مستويات السكر لدى مرضى السكري، ولذلك توصي الجمعية الأمريكية للسكري بتناول ثمار التين، بالإضافة إلى أنَّ البوتاسيوم الموجود فيه يساهم في تنظيم امتصاص السكر بعد تناول وجبة دسمة.

ويساعد التين كذلك على خفض مستويات الكولسترول؛ لأنه يحتوي على البكتين Pectin وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان في الماء، والذي يساهم في الحدّ من ارتفاع مستويات الكولسترول، كما أن هذه المادة تساعد على تحسين حركة الأمعاء.

ومن فوائد التين الطازج الصحية، نذكر أيضاً تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب؛ لأنَّ أوراقه تساعد على التقليل من مستويات الدهون الثلاثية (التريغليسيريد) في الدم بشكل كبير، بالإضافة الى أنّ التين المجفف يعتبر غنياً بالعناصر الغذائية مثل الفينولات Phenols، أحماض أوميغا 3 الدهنية، وأحماض أوميغا 6 الدهنية، لذلك يعتبر مفيداً في الحدّ من مخاطر أمراض القلب التاجية، بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ التين الطازج يساعد على الحدّ من الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وذلك لأنّه يحتوي على كميات مرتفعة من البوتاسيوم، وكميات منخفضة من الصوديوم"