عامل منجم في تنزانيا يصبح مليونيراً في لحظات

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أصبح عامل منجم صغير في تنزانيا مليونيراً بين عشية وضحاها بعد ان عثر على حجر"تنزانيت" النفيسة .

وحصل سانينيو لايزر على 3.4 مليون دولار من وزارة التعدين في البلاد مقابل الحجرين اللذين بلغ وزنهما الإجمالي 15 كيلو غراما.

ويتم تحديد قيمة الحجر من خلال ندرته، ويكون لوضوح اللون عامل مؤثر في ارتفاع السعر.

وهو واحد من أندر الأحجار الكريمة على الأرض ويقدّر أحد الجيولوجيين المحليين أنّ مخزونه قد ينضب بالكامل خلال العشرين سنة القادمة.

واتصل الرئيس التنزاني جون ماغوفولي لتهنئة لايزر على هذا الاكتشاف. وقال ماغوفولي: "هذه هي فائدة عمال المناجم الصغار وهذا يثبت أن تنزانيا غنية".

ويحصل بعض عمال المناجم الصغار أمثال لايزر على تراخيص حكومية للتنقيب عن التنزانيت، ولكن التعدين غير القانوني منتشر خاصة بالقرب من شركات التعدين الكبرى.