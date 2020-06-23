القطب الشمالي يسجل رقماً قياسياً في ارتفاع درجات الحرارة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

سجلت دائرة القطب الشمالي درجة حرارة وصلت إلى 38 درجة مئوية، في سيبيريا فيما يعتقد أنه رقم قياسي جديد، وفقا لما جاء في صحيفة "الاندبندنت".

ورصدت محطة أرصاد جوية في فيرخويانسك درجة الحرارة السبت، وبذلك قد يتجاوز الرقم القياسي في القطب الشمالي الرقم الذي تم تعيينه لأكثر من قرن في فورت يوكون، ألاسكا، حيث تم توثيق درجة حرارة 37.7 درجة مئوية في عام 1915.

ويأتي الارتفاع القياسي الجديد المحتمل وسط رعب عميق من تأثير أزمة المناخ، والتي شهدت موجة حارة ضربت القطب الشمالي بشكل غير معتاد في وقت مبكر من العام بسبب حرائق الغابات الهائلة التي اشتعلت شتاءا.

ويهدد الارتفاع المستمر بدرجات الحرارة طبقة الجليد والثلج، حيث يؤدي ذوبانها لتبخر قسم منها، وامتصاص الأرض والمحيطات لدرجات حرارة أعلى ما يوثر على حياة الكائنات الحية فيها.