هل إعادة استخدام المنتجات البلاستيكية آمن؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد مجموعة من العلماء، أن الحاويات والعبوات البلاستيكية التي تستخدم في "المعركة" ضد فيروس كورونا المستجد، قابلة لإعادة الاستخدام وبأنها آمنة على الصحة.

ويخشى المدافعون عن القضايا البيئية من ارتفاع مستوى التلوث بالبلاستيك في أعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تخلت أعمال عن سياسات إعادة استخدام أو تدوير المخلفات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وأشار 119 عالما من 18 دولة، يمثلون خبراء أوبئة وفيروسات وأحياء وكيميائيين وأطباء، في بيان إلى إمكانية إعادة استعمال الأدوات البلاستيكية القابلة لإعادة الاستخدام أكثر من مرة، مع مراعاة تعقيمها.