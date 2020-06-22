"صورة من حفل زفافها"... تكشف إصابتها بـ"سرطان الثدي"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

اكتشفت عروس إصابتها بسرطان الثدي من خلال صورة لها التقطت خلال حفل زفافها.

و ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية،أن العروس مادلين كيرك سميث المقيمة في نيوزيلندا، لاحظت بعد استلامها صور الحفل، أن لديها انتفاخاً في منطقة الصدر، ثم قررت الذهاب إلى الطبيب في اليوم التالي، الذي قام بتشخيصها بورمٍ خبيث.

وكشفت كيرك سميث بأنها لاحظت تغيرات في صدرها لأول مرة منذ عدة سنوات، لكن التشخيص كان خاطئاً آنذاك.

وقالت: "سأجري قريبًا آخر جلسة علاج كيميائي وستتم عملية استئصال الثدي في اغسطس". وأضافت: "ليس لدي أي فكرة عن مقدار ما كان يمكن تجنبه (في حال تم التشخيص مبكراً)".