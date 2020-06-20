وصفة منزلية لتخفيض الكوليسترول في الدم

المصدر: موقع الإمارات اليوم

يلعب الكوليسترول دوراً مهما في الجسم، فهو مصدر لتركيب هرمونات مختلفة: التستوستيرون والإستروجين وهرمون الغدة الكظرية، والفيتامينات، يحصل الإنسان على 20% من الكوليسترول مع الطعام الذي يتناوله، والنسبة الباقية ينتجها الكبد.

ويرى الطبيب الروسي ميخائيل غينزبورغ أن الكوليسترول يؤدي "وظيفة إصلاح"، حيث يحسن حالة الشرايين، ولكن ارتفاع أو انخفاض مستوى الكوليسترول في الدم يلحق أضرارا كبيرة بالجسم، ويقول "عندما يرتفع مستوى الكوليسترول في الدم إلى أعلى من 5.5 ميلي مول في اللتر، يصبح ضارا".

ووفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم"، يقول الطبيب غينزبورغ: "يمكن الحفاظ على مستوى جيد للكوليسترول بمساعدة مواد غذائية معينة، مثل تناول البصل والثوم يومياً، حيث يحصل الجسم منها على الكمية اللازمة من المواد البيولوجية النشطة، التي تحمي جدران الأوعية الدموية وتمنع تراكم اللويحات الدهنية المسببة لتصلب الشرايين والالتهابات. كما يساعد التفاح المجفف أيضا. لأن الألياف الغذائية الموجودة فيه تساعد على شطر الكوليسترول المتراكم على جدران الأوعية الدموية وتخفض مستواه في الدم".

ويؤكد غينزبورغ: "يساعد تناول الطماطم ومعجون وعصير الطماطم وسمك الرنجة والماكريل والسردين وغيرها من الأسماك الغنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية غير المشبعة المتعددة... هذه الأحماض الدهنية لها تأثير واضح مضاد للالتهابات، وتقلل من خطر مضاعفات تصلب الشرايين".

ويوصي الأخصائي الشهير في روسيا، الدكتور سيرغي أغابكين، بتناول 75 غراماً من التفاح المجفف، يومياً، لأنه يخفض مستوى الكوليسترول بنسبة 15-20%، وهذا ما يعطيه تناول بعض أنواع الأدوية أيضا، حسب وصفه.