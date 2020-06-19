طبيب مصري يفقد بصره بسبب كورونا ويرزق بطفل بعد 11 عاماً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أثار مقطع فيديو يظهر لحظة احتضان طبيب فقد بصره وهو يحارب فيروس كورونا طفله الأول بعد زواج 11 عاما، تعاطف وإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفقد الطبيب بصره بسبب الإرهاق الشديد أثناء قيامه بعلاج المرضى المصابين بوباء كوفيد- 19 بمستشفى بلطيم في محافظة كفر الشيخ، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

ويظهر في الفيديو الطببيب وهو يحتضن ويتحسس مولوده الأول بعد انتظار دام اكثر من 11 عاما، وصرح الطبيب في مقابلة تلفزيونية أن وجوده وسط أهله يرفع من روحه المعنوية.

وبشأن وضعه الصحي يتبع الطبيب خطة علاج وسيتم بعدها النظر في حالته من جديد، وفي حال لم يكن هناك أي تحسن، سيتلقى علاجا في الخارج على نفقة الدولة.