دراسة: الأعراض الخفيفة لـ"كورونا" تطور مناعة متدنية ضده

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توصل بحث طبي إلى أن الأشخاص المصابين بكوفيد-19، دون ظهور أعراض يكتسبون مستويات أقل من المناعة ضد الفيروس من أولئك الذين يصابون بأعراض شديدة.

وتظهر على غالبية مرضى الفيروس علامات طفيفة نسبياً للعدوى، ولدى نسبة صغيرة منهم لا تظهر أي أعراض على الإطلاق، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وقارن باحثون يعملون في الصين مجموعتين من الأفراد المصابين بمرض كوفيد-19 في منطقة وانتشو في مدينة تشونغبنغ: 37 ظهرت عليهم الأعراض مقابل 37 لم تظهر لديهم.

وحلل الباحثون عينات دم من المجموعتين أخذت بعد أسابيع قليلة من التعافي، ووجدوا أن 62,2% فقط من المجموعة التي لم تظهر لديها أعراض لديهم أجسام مضادة قصيرة المدى، مقارنة مع 78,4% من المجموعة الثانية.

وبعد 8 أسابيع من النقاهة، انخفضت الأجسام المضادة لدى 81,1% من المرضى الذين لم يعانوا من أعراض، مقارنة مع 62,2% لدى من ظهرت عليهم الأعراض.

وبالإضافة إلى ذلك كانت لدى المرضى الذين لم يعانوا من أعراض مستويات أقل من 18 من البروتينات المضادة للالتهابات من المجموعة ذات الأعراض، وهذا يشير إلى استجابة مناعية أضعف لفيروس كورونا.