عدسة سعودية توثق.. حيوانات عرضة للانقراض

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تسلق شاب سعودي الجبال الوعرة، جنوب المملكة العربية السعودية، ليعلق كاميرته على الصخور والأشجار، تاركاً إياها لأيام، حتى يوثق الحياة الفطرية على تلك الجبال، والتي قد يصعب توثيقها بالطرق الاعتيادية.

ووثق المصور الضوئي، سعد آل مداوي، تحركات الأنواع الأكثر عرضة لخطر الانقراض، بصور رصدها لحيوانات نادرة الظهور على جبال جنوب السعودية، مثل: الضبع، والرتم، والوعل العربي، والوشق.

كما التقط، خلال رحلاته الجبلية عبر بعض البيئات الطبيعية، العديد من الصور المميزة لمجموعة من الحيوانات، ليخرج بصور مميزة للذئب العربي الأبيض، الذي يسمى «السرحان»، والذئب الرمادي.