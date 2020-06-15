الألبان تحمي من السكري وارتفاع ضغط الدم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشر موقع Medical News Today دراسة كندية توصلت إلى أن تناول كميات أكبر من منتجات الألبان، وبخاصة كاملة الدسم، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، وجاري دراسة الأسباب وراء هذه الاستنتاجات.

وشملت ما يقرب من 150,000 مشارك من 21 دولة، تمتد عبر آسيا وأميركا الشمالية والجنوبية وإفريقيا وأوروبا، وتتراوح أعمارهم بين 35 و70 سنة.

وسجل المشاركون عدد المرات التي استهلكوا فيها عناصر محددة من قائمة تتضمن الحليب والزبادي والجبن والأطباق المعدة من منتجات الألبان، بمتوسط متابعة 9 سنوات.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الأشخاص الذين تحققت لديهم نتائج إيجابية تناولوا في المتوسط 179 غراما من منتجات الألبان يوميا، وهو ما يعادل أقل بقليل من كوب من الحليب أو كوب من الزبادي يوميا.

كما توصل الباحثون إلى أن تناول حصتين على الأقل من منتجات الألبان يوميا يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي بنسبة 24٪، مقارنة بعدم تناول منتجات الألبان على الإطلاق، فيما ارتفعت النسبة إلى 28٪ لدى من يتناولون منتجات ألبان كاملة الدسم والزبدة، بمتوسط استهلاك يومي 3 غرامات.