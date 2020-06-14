كورونا يهاجم بكين من جديد ويسجل عددا من الإصابات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

عاد فيروس كورونا ليؤرق حياة الصينيين من جديد بعد ظهور بؤر جديدة له في العاصمة بكين، حيث أعلنت السلطات الصحية اليوم تسجيل 36 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وذلك في أكبر عدد للإصابات اليومية الجديدة في المدينة.

وكانت بكين أعلنت أمس السبت عن رصد ست حالات إصابة مؤكدة. وقالت السلطات الصحية إن كل الحالات الجديدة التقطت العدوى داخل البلاد.

وخلال اليوم الماضي، سجلت البلاد، بما في ذلك العاصمة 57 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، كما تم تسجيل 9 إصابات بدون أعراض، وتعافى مريضان، دون تسجيل وفيات.

وحتى هذا اليوم تم تسجيل 83132 إصابة في البر الصيني، وشفاء 78369 مريضا، ويبقى 129 شخصا في المستشفيات، وبلغ عدد الضحايا 4634.