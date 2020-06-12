بلجيكي يمشي 1500 كيلومتر أثناء عمله من المنزل

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قام إيف أنول بالمشي 1500 كيلو متر باستخدام جهاز المشي الرياضي المثبت أسفل مكتبه بشمل يومي،من منزلة في بلجيكا طوال فترة العزل الذي فُرض بأنحاء بلجيكا بسبب فيروس كورونا.

وأضاف أنول البالغ من العمر 48 عاما ويعمل كمدرب لفرق تكنولوجيا المعلومات، بعد إجرائي للحسابات، تبين أني قمت بالمشي 27 ألف خطوة يوميا لمدة 3 أشهر.

ويمشي أنول نحو 2.3 كيلومتر في الساعة لمدة ثماني ساعات خلال عمله طوال أيام الأسبوع، وأحيانا يزيد السرعة في المساء لقراءة كتاب مسجل أكثر من 20 كيلومترا ونحو ضعف المسافة التي يقطعها في يوم شاق.

وقال لرويترز بينما يمشي على جهاز المشي الرياضي ويعمل على أجهزة كمبيوتر منتشرة على سطح مكتبه ”قرأت أن الجلوس هي عادة التدخين الجديدة، ونحن البشر لم نخلق لنجلس طوال الوقت“.

وأضاف ”لذلك عندما أبدأ في فعل هذا، أشعر أنني أكثر رشاقة ويسهل علي التركيز“.