صراف سوري ينتحر بعد خسارته 400 ألف دولار خلال ساعات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ذكرت مواقع إلكترونية سورية أن صرافا في مدينة سرمدا، بريف إدلب الشمالي بسورية أقدم على الانتحار بعد أن خسر ما يقارب 400 ألف دولار خلال يوم واحد، بسبب تدهور وتقلب سعر الليرة في الآونة الأخيرة.

وذكر موقع "سكاي نيوز" أن الصراف أقدم على الانتحار عبر تناوله مادة سامة مما أدى لوفاته على الفور.

وأكد الموقع أن إقدامه على الانتحار جاء عقب خسارته مبلغا ماليا كبيرا، حيث قام بشراء مبلغ كبير من المال عندما كان سعر الدولار الواحد بـ 2200 ليرة، ليرتفع السعر بعدها إلى 3800 ليرة.

وأوضح أنه قام ببيع المبلغ مرة ثانية، مما أدى لخسارته مبلغ 400 ألف دولار أميركي.