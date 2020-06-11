بالصور: شركة تبتكر عوازل من الكرتون حفاظاً على التباعد الاجتماعي بين الموظفين

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

قامت شركة بريطانية بابتكار عوازل من الكرتون المعاد تدويره للمكاتب في الشركات حفاظاً على التباعد الاجتماعي بين الموظفين مع بدء العودة التدريجية للشركات لمزاولة عملها، وذلك حرصاً على سلامتهم.

ووجهت الشركة رسالة لأصحاب العمل الراغبين بالعودة للعمل من المكاتب قالت فيها، إذا كنتم تريدون العودة للعمل من المكاتب، يمكنكم وضع موظفيكم في صناديق من الكرتون.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "باليت" لوكالة رويترز للأنباء إيان هولمز، إنه مع العودة التدريجية للناس إلى العمل، تطور عملنا من صناعة الصناديق الكرتونية المستخدمة في النواحي الصناعية والإنتاجية، إلى صنع منتجات تدعم التباعد الاجتماعي في الشركات منها العوازل الكرتونية بنوافذ من البوليستر الشفاف أمام المكاتب والفواصل الكرتونية بين المكاتب للتعامل مع متطلبات أماكن العمل الجديدة وحظيت الفكرة بإقبال كبير وحصلت على تقييم 5 نجوم من قبل المستخدمين.

ويتوفر المكتب بـ3 أحجام وتبلغ تكلفة المكتب الخاص بشخص واحد 33 دولاراً تقريباً، ويمكن تجميعه وتركيبه خلال دقائق.