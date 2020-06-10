"تسلا" تقدم بطارية "خارقة" تدوم 16 عاما

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تمكنت الشركة المصنعة لبطاريات سيارة "تسلا" الكهربائية من تطوير بطارية بعمر افتراضي يصل إلى 16 عاما .

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن شركة "كونتيمبوراري آمبيريكس تكنولوجي" باتت مستعدة لإنتاج بطارية قابلة للشحن، بعمر افتراضي يبلغ 16 عاما أو ما يقارب المليوني كيلومتر، قبل الحاجة إلى تبديلها

وبدأت أخبار البطارية المليونية بالتسرب خلال الشهر الماضي من مصادر قالت إن تسلا ستطلق التكنولوجيا الجديدة في الصين.

وذكرت التقارير السابقة إن تسلا كانت تعمل على تطوير بطارية مليونية تعتمد على ابتكارات مثل تلك التي تمنحها القدرة على العمل دون مادة الكوبالت الكيميائية أو بنسب منخفضة منها، وعلى استخدام مضافات كيميائية ومواد ومغلفات تعمل على تقليل الضغط الداخلي وتمكن البطارية من تخزين طاقة أكبر لفترات أطول.