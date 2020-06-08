اختبار دواء لعسر الهضم يعطي نتائج جيدة في معالجة "كورونا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وجد فريق البحث في مركز السرطان بمختبر كولد سبرينغ هاربور، بأن دواءا متاحا على نطاق واسع وغير مكلف يستخدم لتخفيف أعراض عسر الهضم، قد يكون منافسا جيدا لعلاج عدوى فيروس كورونا المستجد، بين أولئك الذين لا تتطلب حالتهم المرضية الدخول إلى المستشفى.

وأشار الباحثون الى أن عددا من المرضى تحسنت حالتهم وتخلصوا من الأعراض المرضية لفيروس كورونا في غضون ما بين 24 إلى 48 ساعة من تناول عقار "فاموتيدين" المعالج لعسر الهضم.

وينتمى عقار "فاموتيدين" (Pepcid AC) إلى فئة من العقاقير تعرف باسم مضادات مستقبلات الهيستامين 2، والتي تقلل من كمية حمض المعدة المنتجة، ويمكن تناول فاموتيدين بجرعات 20-160 مجم، حتى أربع مرات في اليوم، لعلاج الارتجاع الحمضي وحرقة المعدة.

وأكد الباحثون أن التحسن كان واضحا في جميع فئات الأعراض التي تم تقييمها، لكن أعراض الجهاز التنفسي مثل السعال وضيق التنفس تحسنت بسرعة أكبر من الأعراض الجهازية، مثل التعب، لم يعاني عدد من المرضى من أي آثار جانبية أثناء تناول فاموتيدين، فيما ترك لدى البعض آثارا طفيفة.