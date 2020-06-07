"دواك عندي" و"حبة دوا".. مبادرات شبابية لتخفيف الألم في ظل نقص الدواء في سورية

المصدر: ديما منصور - دبي

أدت المشاكل التي يمر بها السوق الدوائي في سورية إلى انقطاع وعدم توفر الكثير من الأدوية الضرورية للمرضى، والذين يعتمدون عليها بشكل دائم، وخاصة مرضى الغدة الدرقية، وأمراض القلب، والضغط، والكلى، وغيرها من الأمراض.



وفي هذا الصدد قام عدد من الشباب السوريين، وبمبادرات شخصية منهم، بإطلاق عدد من الحملات، على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تهدف إلى توفير الأدوية اللازمة للمرضى على أوسع نطاق وضمن الامكانيات الموجودة.



ومن هذه الحملات حملتي "دواك عنا"، وحملة "حبة دوا"، اللتان انطلقتا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ولاقت خلال وقت قصير انتشارا واسعا بين السكان، داخل دمشق وخارجها.



وتتجسد فكرة هذه الحملات بتجميع أكبر عدد ممكن من الأشخاص، ضمن مجموعة واحدة، حيث يقوم كل شخص منهم بعرض الأدوية الموجودة عنده والفائضة عن حاجته ليستخدمها من هو بحاجة إليها، كما يقوم من هم بحاجة للدواء بالسؤال عن حاجتهم منه.



من جانبها قالت إحدى مؤسسات حملة "دواك علينا"، ديما ملحم، لـ "الإمارات اليوم"، إنها قامت بإنشاء هذه الحملة بمساعدة مجموعة من الأصدقاء بعد ازدياد مشكلة الدواء وانقطاعها في البلاد.



وأضافت إن الهدف من الحملة هو مساعدة المرضى، ولا سيما من يعتمدون منهم على الدواء بشكل أساسي في حياتهم، كمرضى القلب والضغط والكلى والأعصاب.



كما عبرت عن تفاجئ مؤسسي الحملة بالأعداد الكبيرة التي انضمت لهذه الحملة، بهدف الإفادة والاستفادة، وفي غضون فترة قصيرة جدا، ما يدل على وعي كبير لدى الناس في ظل هذه الظروف الصعبة.



وعن طريقة توصيل الأدوية أشارت إلى أن هذه المبادرة هي صلة وصل بين الناس ليساعد بعضهم الآخر، وباتفاق بين الطرفين على المكان والزمان المناسبين لتسليم الدواء.



وأكدت على أن الدواء يتم توزيعة بين الأشخاص بالمجان، لأن هذه المبادرة هي مبادرة انسانية فقط، مشيرة إلى عدم امكانية بيع الدواء عن طريق الانترنت، وهو أمر ممنوع أصلا.



ويأتي هذا تزامنا مع تسجيل الليرة السورية تدهوراً قياسياً في قيمتها في السوق الموازية لتتخطى عتبة 2300 ليرة مقابل الدولار.