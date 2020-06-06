مبتكرون تونسيون يطورون سوارا يتنبأ بحدوث نوبات الصرع

تمكن مجموعة من المهندسين التونسيين من تطوير سوار رقمي يتنبأ بحدوث نوبات الصرع، في خطوة مبتكرة للحد من خطر النوبات المفاجئة التي تهدد حياة مرضى الصرع في أغلب الأحيان.

وأطلق المبتكرون الثلاثة؛ هارون مولى وأمين رباحي وأمين مسعود على السوار اسم “إبيليرت”، واعتمدوا في تطويره على تقنيات عدة مثل الذكاء الاصطناعي و“إنترنت الأشياء“ والاستشعار.

ونقل مرصد المستقبل عن الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إبيليرت هارون مولى قوله «يتعرف السوار على حدوث نوبات الصرع من خلال تتبع المؤشرات الحيوية لمريض الصرع مثل نبضات القلب ودرجة الحرارة والنشاط العصبي وعدد من البيانات الفسيولوجية مثل أنماط النوم، إذ يكتشف نوبة الصرع خلال 30 ثانية من احتمال حدوثها ليتصل تلقائيًا بمقدمي الرعاية للمريض والمسجلة بياناتهم في حسابه على تطبيق إبيليرت.»

وأضاف مولى «يتصل السوار أيضًا بالهاتف النقال للمريض عبر البلوتوث، فمعرفة المريض لاحتمالية تعرضه لنوبة صرع سيساعده على توفير بيئة آمنة تقيه الخطر، فإذا افترضنا تعرضه للنوبة أثناء قيادته للسيارة أو الدراجة سيكون أمرًا خطيرًا، فضلًا عن مشاركة السوار لمعلومات عن حدة النوبة ومكان المريض مع مقدم الرعاية الشخصية له، بالإضافة إلى قدرة الطبيب على متابعة حالة المريض باستمرار.»

وتابع المبتكر «توجد تقنيات عدة مشابهة تتابع درجات الحرارة ونبضات القلب، لكن المميز في سوار إبيليرت هو متابعته البيانات النفسية والعصبية للمريض ومعالجتها فهما الأساس لجسم وعقل سليمين، بالإضافة إلى انخفاض تكلفته، كذلك اعتمدنا في تصميمه على الاستفادة من الابتكارات السابقة ومعرفة نقائصها واستمعنا إلى المستخدمين لتلبية احتياجاتهم وطلبنا من الأطباء نصائحهم.»