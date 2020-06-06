معمّرة إيطالية تقهر فيروس كورونا عن 108 أعوام

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

انضمت فاتيما نيجريني"108 أعوام" من شمال إيطاليا، إلى صفوف عدد قليل جدا من المعمرين، الذين تعافوا من فيروس كورونا.

وقالت صحيفة "كوريير ديلا سيرا" الإيطالية، أن المرأة أكملت "108 أعوام" يوم الأربعاء الماضي، ونشرت صورة لنيجريني،على كرسي متحرك أمام قطعة من الكعك بالشكولاتة، يحيط بها أحد مقدمي الرعاية مع بطاقة عيد ميلاد عملاقة على شكل قلب، وجاء في البطاقة "فاتيما108، إننا نحبك!!".

ونيجريني إحدى المقيمات منذ عدة سنوات في دار رعاية "أني ازوري سان فوستينو" في ميلانو، طبقا لما ذكره متحدث باسم المنشأة، وأضاف أنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد في نيسان/إبريل الماضي، وكانت الاختبارات التي أجريت لها في منتصف أيار/مايو الماضي سلبية، وكانت مريضة بكوفيد-19، بدون أعراض ظاهرة.

من جهة أخرى، ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 234531، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت ميلانو، حسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبيرغ" للأنباء، وقالت الوكالة اليوم السبت إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في إيطاليا بلغ 33774، فيما تعافى 163781، وقد مر حوالي 18 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في إيطاليا.