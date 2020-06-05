الحجر المنزلي يساعد اليسا على خسارة الوزن وتعلم إعداد الطعام

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أحيت الفنانة اللبنانية، إليسا، أول حفل "أونلاين" لها دون جمهور، أمس الخميس، ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس "كورونا" المستجد.



وعلى هامش الحفل الذي أذيع حصريا عبر منصة "شاهد في آي بي" للبث الرقمي، كشفت إليسا للإعلامي السعودي، علي العلياني، عن الوجبات التي تعلمت إعدادها خلال فترة الحجر المنزلي بسبب "كورونا".



وأشارت إلى أنها تعلمت إعداد المعكرونة إسباغيني والتبولة والأرز المسلوق.



وفيما قالت المطربة الشهيرة إن أزمة "كورونا" ظرف صعب، لكنها أكدت أنها معتادة طوال حياتها على أن تتأقلم مع أي ظرف.



وأضافت أن فترة الحجر المنزلي تعلمت منها الاهتمام بمنزلها وأن تعرف مكان تواجد ملابسها، كما ساعدتها الظروف الراهنة على التركيز على الاهتمام بصحتها وفقدان وزنها.



وعبرت إليسا عن اشتياقها للحياة والسفر وإلى مقابلة جمهورها وجها لوجه.