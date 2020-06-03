كشف طريقة لتخفيض خطر الإصابة بالسكري

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اكتشف علماء جامعة روتردام الهولندية بالتعاون مع كلية تشان للصحة العامة بجامعة هارفارد الأمريكية، أن تناول الحبوب الكاملة يخفض خطر تطور النوع الثاني من مرض السكري.

ويفيد موقع EurekAlert، بأن البروفيسور كيم براون من جامعة هارفارد وفريقه العلمي، حللوا بيانات ثلاث دراسات شاملة لعادات الأكل والحالة الصحية للعاملين في نظام الرعاية الصحية بالولايات المتحدة. وقد شملت هذه الدراسة أكثر من 200 ألف شخص، أصيب نحو 12 ألفا منهم بالنوع الثاني من مرض السكري خلال فترة الدراسة.

وأظهرت نتائج الدراسة، أن خطر الإصابة بالسكري ينخفض، إذا حلت الدهون الأحادية والدهون المتعددة غير المشبعة والبروتينات الحيوانية والنباتية وكربوهيدرات عالية الجودة بطيئة الهضم، محل الأحماض الدهنية المشبعة في النظام الغذائي للشخص.

وتنسب إلى الكربوهيدرات العالية الجودة بطيئة الهضم، الحبوب الكاملة والخضروات وغيرها من المواد الغنية بالألياف الغذائية. جميع هذه المواد لها مؤشر منخفض لمستوى السكر في الدم. لذلك عند تناولها، ينتج الجسم كمية أقل من الأنسولين، ما يسمح بتجنب ارتفاع مستوى السكر في الدم بصورة مفاجئة.

ويشير الباحثون أيضا، إلى أن خطر تطور مرض السكري، ينخفض باستبدال الكربوهيدرات السريعة الهضم بالدهون المشبعة.