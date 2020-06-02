فيديو.. الجيش الأميركي يلجأ للطائرات المروحية لتفريق المتظاهرين في واشنطن

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وسط استمرار الاحتجاجات وأعمال التخريب المندلعة منذ 25 مايو الماضي عقب مقتل الأميركي من أصول أفريقية، جورج فلويد على يد أحد قوات الأمن، لجأ الجيش الأمريكي إلى استخدام طائرات مروحية، وذلك بتحليقها على ارتفاع منخفض، لتفريق الحشود في العاصمة واشنطن.

وتداول ناشطون مقاطع مصورة تظهر طائرات مروحية من طراز “بلاك هوك” و”لاكوتا” تتبع للجيش الأميركي تحلق على ارتفاع منخفض فوق الحشود بهدف إثارة الرياح والأتربة لتفريقهم.

الجيش الأميركي يستخدم مروحيات لتفريق المتظاهرين#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/XO9hGTANdA — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) June 2, 2020

وقضى فلويد (46 عاما) اختناقا الأسبوع الماضي عندما ضغط الشرطي ديريك شوفين بركبته على عنقه حتى الموت في مينيابوليس ووُجهت اليه لاحقا تهمة القتل غير العمد، بعدما ضغط بركبته على رقبته لنحو تسع دقائق، من دون ان يكترث لمناجاته وهو مكبّل ومثبت ارضا بأنه لا يستطيع التنفس.

وتحوّلت بعض تظاهرات الاحتجاج على قتل فلويد الداعمة لحركة "بلاك لايفز ماتر" (حياة السود مهمة) الى أعمال نهب وشغب، ما دفع العديد من السلطات المحلية لإعلان حظر تجول ليلي.