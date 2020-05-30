رضيع هندي دفن حياً.. ثم نجا بأعجوبة من الموت

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أنقذ أهالي قرية هندية طفل رضيع من الموت بعدما جرى دفنه وهو على قيد الحياة في بلدة سيدهار تناغار، شمالي الهند.

ووسمع بعض الأهالي أنين الرضيع في البداية ثم لاحظوا بروز رجل الرضيع من الأرض، فهرعوا إلى إخراجه من التراب، أثناء تشييدهم منزل في المنطقة التي كان يدفن بها الرضيع.

ووجد المنقذون أن الرضيع الهندي قد ابتلع كمية من التراب، وكاد أن يفارق الحياة لولا إنقاذه بشكل سريع.

وتم نقله على الفور إلى المستشفى، وقال الطاقم الطبي المشرف على علاجه إنه في حالة صحية مستقرة، لكنه سيبقى تحت الإشراف.

ولم يُعرف سبب الإقدام على دفن الرضيع وهو ما يزال حيا، كما لم تتبين بعد المدة التي قضاها الصغير تحت التراب.

وعقب هذه الحادثة المروعة، قامت امرأة في القرية بتبني الرضيع والعناية به حينما سيغادر المستشفى في وقت لاحق.

من ناحيتها، أعلنت الشرطة المحلية فتح تحقيق لأجل معرفة الجاني الذي أقدم على دفن الرضيع حيا بدم بارد.