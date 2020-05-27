سنغافورة: حبس رجل نشر على "فيسبوك" ادعاءات "كاذبة" بخصوص #كورونا

عاقبت محكمة في سنغافورة، اليوم الأربعاء، سائق سيارة أجرة، بالحبس أربعة أشهر، لادعائه كذباً في منشور على "فيسبوك"، أن منافذ بيع الأغذية ستُغلق ودعا الناس إلى تخزين الطعام لأن قيودا ستُفرض قريبا للحد من تفشي فيروس كورونا.
ووفق وسائل إعلام محلية، فإن تفاصيل القضية تعود إلى 20 أبريل الماضي، عندما تلقت الشرطة بلاغاً عن منشور أرسله المتهم إلى مجموعة خاصة على منصة "فيسبوك" تضم نحو سبعة آلاف و500 شخص، يتضمن ادعاءات بعزم الحكومة إغلاق صالات تناول الطعام والمقاهي والمتاجر الكبيرة وأنها ستفتح لمدة يومين فقط في الأسبوع، فتم إلقاء القبض عليه، مضيفة أنه رغم قيام المتهم بمسح تلك الرسالة خلال 15 دقيقة من إرسالها، إلإ أن الادعاء العام وجده مذنباً وطالب من المحكمة بمعاقبته لردع الآخرين.
وفرضت سنغافورة، التي شهدت موجات شراء بدافع الذعر خلال معركة مع المرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا بدأت قبل أربعة أشهر، عقوبات مغلظة على أولئك الذين ينتهكون قواعد الاحتواء أو ينشرون معلومات مضللة في ظل تعاملها مع أحد أعلى معدلات الإصابة بكوفيد-19 في آسيا.
ووفقا لوثائق القضية، قالت نائبة المدعي العام ديبورا لي في وثيقة قدمتها بخصوص الحكم "الحرب النفسية لتهدئة الخوف والهيستيريا لا تقل أهمية عن حرب احتواء تفشي كوفيد-19".
وقالت صحيفة (ستريتس تايمز) الرئيسية في سنغافورة وقناة (تشانيل نيوز آسيا) إن المحكمة عاقبت لاي اليوم الأربعاء بالسجن لمدة أربعة أشهر.
وقالت صحيفة (ستريتس تايمز) الرئيسية في سنغافورة وقناة (تشانيل نيوز آسيا) إن المحكمة عاقبت لاي اليوم الأربعاء بالسجن لمدة أربعة أشهر.
وجاء في وثائق المحكمة أن المنشور قال "من الأفضل أن تخزنوا طعامكم للشهر المقبل أو ما شابه". ودعاه الناس في تعليقاتهم على المنشور إلى عدم نشر الشائعات.