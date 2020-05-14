هل التكلم ينقل عدوى "كورونا"؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وجدت دراسة حديثة أجراها باحثون في المعهد الوطني لأمراض المعدة والسكري والكلى في الولايات المتحدة، أن التكلم يولّد جسيمات صغيرة يمكن أن تبقى معلقة في الهواء في فضاء مغلق لأكثر من 10 دقائق، مما يبرز الدور المرجح لهذه الجسيمات في نشر فيروس كورونا المستجد.

وقام شخص خلال التجربة بالتكلم بصوت مرتفع حيث كرر عبارة "حافظ على صحتك" لمدة 25 ثانية داخل صندوق مغلق.

وأظهر تسليط أشعة الليزر على الصندوق جسيمات صغيرة يمكن رؤيتها وإحصاؤها، بقيت معلقة في الهواء مدة 12 دقيقة، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز"

ومع الأخذ بعين الاعتبار تركز فيروس كورونا في اللعاب، قدر العلماء أن كل دقيقة من التكلم بصوت عال يمكن أن تولد أكثر من ألف من الجسيمات التي تحتوي على الفيروس، والقادرة على البقاء في الهواء لمدة 8 دقائق، أو أكثر في مكان مغلق، بحسب ما نقلت "فرانس برسوالقادرة على البقاء في الهواء لمدة 8 دقائق، أو أكثر في مكان مغلق.