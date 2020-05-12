دراسة تحدد أبرز أعراض كورونا الأولية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توصلت دراسة جديدة أجريت في جامعة هارفارد الأميركية وكلية كينغز كوليدج في لندن، إلى أن أكثر من 65 بالمئة من مرضى فيروس كورونا المستجد، تحدثوا عن فقدانهم لحاسة الشم في وقت مبكر يسبق الأعراض المعروفة، مثل الحمى والسعال وضيق التنفس.

وأضافت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة مؤخرا فقدان حاسة الشم إلى الأعراض المعتمدة بشأن المرض.

وأجريت الدراسة على أكثر من 2.6 مليون شخص، نحو 17 بالمئة منهم من المصابين بفيروس كورونا، فيما استعان الباحثون بتطبيق رقمي من أجل تتبع الأعراض التي تظهر عليهم.

وأشار الأطباء في بداية أزمة كورونا إلى أعراض أغلبها تنفسية لفيروس كورونا المستجد، فضلا عن ارتفاع درجة الحرارة، قبل أن تتطور إلى أعراض أخرى مثل فقدان التذوق والشم وكدمات القدمين وجلطات الدم.