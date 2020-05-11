عدوى كورونا تنتقل عبر العين والدموع

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال باحثون من جامعة جونز هوبكنز الأميركية إن خلايا العين الخارجية هدف رئيسي للفيروس بسبب احتوائها على مستقبلات تسمى ACE2 (angiotensin-converting enzyme 2). شبيهة بتلك الموجودة في الرئة، وتعتبر المدخل الذي ينفذ عبره الفيروس إلى داخل الخلية.

وجاءت نتائج الباحثين بعد تحليل أعين عشرة أشخاص، توفوا لأسباب لا علاقة لها بـ كوفيد-19، فوجدوا فيها هذا النوع من المستقبلات البروتينية، التي تتيح للفيروس النفاذ، لكن بمساعدة مادة أخرى تسمى TMPRSS2 وهي ضرورية أيضا لدخول الفيروس وتكاثره بفعالية، الأمر الذي أكد أن القطرات المعدية التي يطلقها المصابون بالفيروس عند العطس أو السعال يمكنها الوصول إلى العين وبالتالي إحداث العدوى بشكل مباشر.

وقال الباحثون إن هذه النتائج تفسر سبب تعرض مصابين بكورونا إلى التهابات في العين (التهاب الملحمة أو العين الوردية) كنتاج مباشر للإصابة بالفيروس، وليس كعرض ثانوي.

ومن المعروف أن الأطباء يرتدون نظارات أو أقنعة واقية لحماية عيونهم.

وينصح قائد الفريق الطبي لينغلي تشو، من قسم طب العيون بجامعة جونز هوبكنز، عامة الناس بقوله إن هذه الدراسة "تسلط الضوء على أهمية ممارسات السلامة، بما في ذلك أقنعة الوجه واحتياطات الاتصال البصري في منع انتشار مرض كوفيد-19".