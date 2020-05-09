توليفة من 3 عقارات تثبت فاعلية في علاج "كوفيد-19"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت نتائج تجربة أن مزيج ثلاثة عقارات مضادة للفيروسات، ساعد في تخفيف الأعراض لدى المصابين بحالات بين خفيفة إلى معتدلة من مرضى فيروس كورونا المستجد، وقلل بسرعة كمية الفيروس في أجسامهم، وفقاً لما جاء في موقع «سكاي نيوز».

وقارنت التجربة الصغيرة، التي شملت 12 مريضاً، بين من تم إعطاؤهم الدواء المركب من دواء «لوبينافير-ريتونافير»، الذي يستخدم في علاج مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، ودواء «ريبافيرين» المستخدم في علاج التهاب الكبد الوبائي، ودواء «إنترفيرون بيتا»، المستخدم في علاج التصلب المتعدد، ومجموعة تحكم تم إعطاؤها دواء نقص المناعة المكتسبة فقط.

وأظهرت أن الأشخاص الذين حصلوا على الدواء المركب وصلوا إلى نقطة عدم اكتشاف الفيروس في أجسامهم قبل المشاركين في مجموعة التحكم بخمسة أيام، أي بواقع سبعة أيام مقابل 12 يوماً للآخرين.