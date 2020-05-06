بالفيديو.. طفل في الخامسة يقود سيارة على طريق سريع بأميركا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

فوجئ رجال الشرطة الأميركية عند توقيف سيارة كانت تسير ببطئ وتتمايل في احدى الطرق السريعة بولاية يوتا، أن قائد السيارة طفلاً في الخامسة من عمره.

وبعد أن رأى فرد من الدورية، السيارة التي كانت تتمايل، أطلق صفارة الإنذار فتوقف السائق على جانب الطريق في سلاسة، ليتضح أن السائق طفل صغير!.

وعنما وجه الشرطي سؤالاً للطفل كيف يقود السيارة وإلى أين يذهب، قال الطفل إنه غادر منزله وقاد سيارة والديه بعدما تجادل مع والدته التي أبلغته بأنها لن تشتري له سيارة من طراز "لمبرغيني"!.

وكتبت الشرطة على تويتر تقول "قرر الطفل ركوب السيارة والذهاب إلى كاليفورنيا لشراء واحدة بنفسه".

وأضافت مازحة "ربما كانت تنقصه الأموال اللازمة للشراء لأن محفظته لم يكن بها سوى ثلاث دولارات".

وأوضحت الشرطة أنها أوقفت والديه بعد أن استدعائهما للتحقيق معهما حول اهمالهما للطفل.