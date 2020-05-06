خبراء يحددون موعد عودة السفر وشروطه

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أجمع خبراء متخصصون في الرعاية الصحية وصناعة السياحة إلى أن السفر سيستغرق فترة ما بين 18 شهرا إلى عامين، قبل أن تعود حركة الملاحة إلى طبيعتها نوعا ما،وفقا لما جاء في موقع "العربية".

وسيخضع السفر إلى تغييرات كبيرة، فإضافة إلى الفحص الأمني، سيخضع المسافرون لفحص طبي للتأكد من خلوهم من الفيروس مع ضرورة ارتداء كمامات الوجه وتنفيذ التباعد الاجتماعي داخل الطائرة، كما سيبدأ السياح في قضاء عطلاتهم في الأماكن القريبة من بلادهم أو من بيوتهم، ولن يسافر الكثير إلى أماكن بعيدة.

فيما يرى خبراء أن عودة حركة السفر شيئا فشيئا، مرتبطة بشكل رئيسي بانخفاض ملحوظ في أعداد الإصابات والوفيات بسبب الفيروس الذي قتل حتى اليوم أكثر من 257 ألف إنسان حول العالم منذ بداية تفشيه، وخلّف أكثر من 3.5 ملايين إصابة.