"ذكرى توحيد القوات المسلحة" يجتاح "تويتر".. ومغردون: "حماة الوطن.. انتم فخرنا ودرعنا الحامي"

المصدر: ديما منصور - دبي

اجتاح وسم #ذكرى_توحيد_القوات_المسلحة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية، والذي يصادف يوم غد 6 مايو.



وشارك المئات من المتابعين في دولة الإمارات العربية المتحدة الوسم، معبرين من خلاله عن، أهمية هذه المناسبة لهم، وعن فخرهم وحبهم وشكرهم لضباط وجنود القوات المسلحة الباسلة.



ووصف متابعون هذه المناسبة بـ "العظيمة" لأنها شكلت نقطة تحول تاريخية في مسيرة الإمارات، وحققت آمال وأحلام الشعب الإماراتي، فقال أحدهم: "هذه المناسبة مناسبة عظيمة توحدت من خلالها قواتنا المسلحة تحت علم واحد و قيادة واحدة، بما يحقق آمال الشعب الإماراتي في الحفاظ على أرض الوطن".



وقال آخر: "يوم عظيم هو اليوم الذي توحدت فيه القوات المسلحة وشكلت حصناً منيعاً لحماية الاتحاد وتعزيز أمنه واستقراره.. #ذكرى_توحيد_القوات_المسلحة.. محطات تاريخية".



وهنأ الكثير من المغردين القوات المسلحة بهذه المناسبة فقالت إحدى المتابعات: "أنتم درعنا الحصين، أنتم جنودنا البواسل.. أنتم حماة الوطن .. لا غنى عنكم .. حفظكم الله من كل شر .. ونصركم الله على من عاداكم.. وكل عام وأنتم بخير".



وقالت أخرى: "تحيه عظيمة لـ فخر الوطن ودرعه في ذكرى توحيد القوات المسلحة.. حماكم الله يا حماة الوطن".



كما عبر مغردون عن مشاعر عن حبهم وامتنانهم لجيش الوطن الذي يمنحهم الطمأنينة والأمان، ويشكل بالنسبة لهم درعا حاميا ومصدر فخر، شاكرين إياه على كل ما قدمه ويقدمه من تضحيات، فقال أحدهم: "الـحصن الحصين والسد المنيَع .. وهـم دائما في اول الصفَوف .. ورمـزٌ للعز والشمَوخ .. بفـدائهم وتضحياتهم نفتخَر .. وبـهم نعتز ونقتَـدي .. فكـلمات الشكر لاتفي بحقكَم .. فـشكرا لكم دائما وأبَدا .. "



وقال آخر: "لا كلمات تفيكم حقكم يا جنودنا الأبطال.. تحية فخر وإجلال إلى حماة الوطن وعيونة الساهرة.. انتم امل هذا الوطن.. شكرا لكم".



من جانب آخر، أكد مغردون على أن القوات المسلحة الإماراتية أصبحت نموذجا للجيش العصري، ومدعاة للفخر، فقال أحدهم: "القوات المسلحة الإماراتية أضحت نموذجاً للجيش العصري المعزز بالمعرفة".



وقال آخر: "اذا بغيتوا الفخر والمعزة بتلقونها عند عيال زايد نفخر ونتفاخر.. جيش العز".



من جهتم قدم مغردون التهاني لدولة الإمارات وحكامها وشعبها بهذه المناسبة، التي وصفوها بأنها ستبقى تاريخاً راسخة في ذاكرة الوطن، فقال أحدهم: "نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى وطننا وقيادتنا الحكيمة والشعب الإماراتي بمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة مجددين لحكامنا الولاء والعهد على أن نكون دائماً مخلصين وأوفياء لجنود الوطن وأن نبذل ما بوسعنا لمساعدتهم في خدمة هذا الوطن الغالي".