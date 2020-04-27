المفاتيح وحافظة النقود.. كيف نتفادى عدوى «كورونا» من خلال المتعلقات الشخصية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حذّر خبراء من انتقال عدوى «كورونا» من خلال الأغراض الشخصية التي يمكن أن تكون ملوثة، كالنقود والمفاتيح وحافظة النقود، وذلك بحسب ما جاء في موقع «العربية».

إلا أن هذا لا يعني أن كل ما يمكن حمله في الهواء الطلق خارج المنزل يحتاج إلى التنظيف بالماء والصابون لدرء أي خطر بيولوجي محتمل، لأنها لا تشكل خطراً جسيماً.

ويعد تنظيف الأجهزة بحسب نوعها أمراً مهماً، وينطبق على المتعلقات الشخصية، حيث لا يمكن غسل النقود أو الهاتف مثلاً.

ولا يعد الحل في مثل هذه الحالة غسل المتعلقات الشخصية والعملات النقدية بالماء والصابون أو رشها ببخاخات المطهرات، وإنما يرى الخبراء أن السبيل الآمن لتجنب أي مخاطر للإصابة بأي نوع من أنواع العدوى هو غسل اليدين بالماء والصابون جيداً بعد استخدام أو لمس أي من هذه المتعلقات أو الأشياء، وتوخي الحذر، وعدم لمس الوجه قبل تطهير اليدين بدقة يُعد على رأس الأولويات، إضافة إلى الالتزام بنصائح وإرشادات التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الواقية والقفازات.