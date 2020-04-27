بيل غيتس يقدم نصائح دراسية للطلاب خلال فترة العزل

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قدم مؤسس شركة «مايكروسوفت»، بيل غيتس، مجموعة من النصائح، للطلاب الذين يتلقون تعليمهم في منازلهم بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم، من خلال منصة «كود بريك».

حيث قال غيتس إن على الطلاب الانضباط للتعلم من المنزل في فترة الإغلاق والحجر.

وأشار إلى أهمية اتباع روتين يومي منتظم، خصوصاً بالنسبة للطلاب الذين يتوجب عليهم مشاركة الكمبيوتر أفراد الأسرة في المنزل، بحسب ما جاء في موقع «سكاي نيوز».

وحثّ غيتس الطلاب على استخدام الموارد المتاحة لهم للمساعدة في التعلم بالسرعة التي تناسبهم، سواء كانت دورات عبر الإنترنت أو الاتصال بصديق للمساعدة في فهم المواد بشكل أفضل.

وأضاف غيتس أنه يمكن للطلاب قضاء بعض الوقت في الخارج إذا استطاعوا، وتابع قائلا: «لايزال يتعين عليك الخروج قليلاً إذا كان مسموحاً لك حتى لا تربك نفسك».

ورغم التحديات التي يفرضها تفشي فيروس كورونا، فقد أكد غيتس على تفاؤله بقدرة العالم من خلال اتحاده في المعركة ضد الوباء على تجاوز هذه المرحلة، مضيفاً: «شهدنا تعاوناً دولياً كبيراً، وهناك انتصار كبير سيأتي على أساس عمل علماء العالم معاً».