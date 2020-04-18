"الإمارات تتطوع" يتصدر "تويتر".. ومغردون: "لبيك ياوطن الخير.. جاهزين وكلنا لك جنود"

المصدر: ديما منصور - دبي

تصدر، اليوم، وسم حملة #الإمارات_تتطوع موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك عقب ساعات قليلة على إعلان المتحدث الرسمي باسم هذه الحملة الوطنية، حصة تهلك، في الإحاطة الإعلامية الأخيرة لدولة الإمارات حول فيروس كورونا المستجد، عن تسجيل أكثر من 8000 متطوع من مختلف التخصصات المطلوبة ميدانيا وافتراضيا من 115 جنسية مقيمة على أرض الدولة منذ انطلاق الحملة.



وعبر مئات المغردون، الذين شاركوا الوسم في حساباتهم على "تويتر"، عن جهوزيتهم للمشاركة في هذه الحملة، فقال أحدهم: "لبيك ياوطن الخير والمحبة والسلام كلنا لك جنود.. وكلنا جاهزين للتطوع.. #الإمارات_تتطوع".



وقال آخر: "نحن تحت أمر الوطن الغالي في اي وقت لان هذا ابسط شي نعطيه للوطن الذي اعطانا الكثير من خيره الله يحفظ الامارات الغالية.. وكلنا جاهزين".



كما دعا مغردون جميع المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات للتطوع في هذه الحملة، مشيرين إلى أن هذا واجب وطني لمساندة الدولة في مكافحة "كورونا"، فقال أحدهم: "الجميع مدعو لتلبية نداء الواجب والمبادرة بالتطوع لإسناد جهود الفرق الميدانية في مجابهة "كورونا".. فلنتطوع للوطن.. ولنتكاتف لحماية أسرنا ومجتمعنا".



وقال آخر: "خدمة الوطن ليست وظيفة.. بل واجب وطني وأدعو الجميع أن يكونوا جزءاً من حملة #الإمارات_تتطوع".



من جهتهم وجد مغردون بالتطوع في هذه الحملة فرصة لمشاركة الدولة في مكافحة "كورونا"، والوقوف جنبا إلى جنب للقضاء على هذا الفيروس، فقالت إحدى المغردات: "هذه فرصة لنثبت أننا نقف إلى جانب الوطن.. احرص على حفر اسمك في ذاكرة الإمارات.. بادر الآن وتطوع".



وقالت أخرى: "هذه فرصتنا لنتكاتف سويًا مواطنين ومقيمين لنشارك الدولة جهودها في محاربة فيروس كورونا".



فيما قال آخر: "تم التسجيل .... و أتمنى منحي هذه الفرصة لأقوم بخدمة هذا الوطن المعطاء".



من جانب آخر عبر مغردون عن إعجابهم بهذه الحملة التي وصفوها بـ "الإنسانية"، مشيرين إلى أن مثل هذه الحملات وطريقة التفاعل معها قد لا يوجد إلا في دولة الإمارات، فقال أحدهم: "حملة #الإمارات_تتطوع حملة إنسانية جدا وجميلة و نحن بالتعاون و التكاتف قادرون بإذن الله".



وقال آخر: "حملة رائعة نشكر جهود القائمين عليها.. والأجمل أنك لن تجد ذلك إلا في #الإمارات.. 8000 متطوع و 115 جنسية يقفون صفًا واحدًا متعاضدين ليسخروا خبراتهم ومهاراتهم ومواهبهم للإمارات، ضمن منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعي في الدولة خلال الأزمات #شكرا_خط_دفاعنا_الأول".



ويشار إلى أن الحملة الوطنية "الإمارات تتطوع"، كانت قد أعلنت عنها اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات، في وثت سابق، وتهدف إلى توحيد الأنشطة التطوعية على مستوى الدولة، وتعزيز التكامل والتعاون بين كافة القطاعات الحكومية والخاصة ومشاركة المجتمع ضمن سياق تأكيد التلاحم والتعاون في دولة الإمارات، ودعم الجهود الوطنية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.