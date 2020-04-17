"رامز جلال" يكشف في بوستر عن فكرة برنامجه الرمضاني

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف الفنان المصري رامز جلال، عبر حسابه على موقع الصور الشهير "إنستغرام"، البوستر الرسمي لبرنامجه، حيث ظهر برفقة هيكل عظمي،وهو يمسك فانوساً في يده، وعلق قائلاً: "بسم الله توكلنا على الله.. والله المستعان.. واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

من جهة ثانية، أكد برنامج trending الشهير أن الفكرة تعتمد على وضع الضيف على كرسي الاعتراف، وتبدأ المذيعة أروى، التي ستكون طُعم "جلال"، في توجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت.

وفي الفقرة المنتظرة، يتم سؤال الضيف عن رأيه في 3 شخصيات، الثالثة تكون رامز جلال، الذي يخرج منها ويفاجئ ضيفه، ثم تتوالى المقالب، حتى تنتهي الحلقة بحيوانات مخيفة.