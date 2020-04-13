أكبر ناجية من "كورونا".. عجوز في الـ97 عاماً تتغلب على إصابتها بالفيروس

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تمكنت سيدة برازيلية تبلغ من العمر 97 عاما من التغلب على إصابتها بفيروس كورونا، بعد أن بدأت بتلقي العلاج في الأول من أبريل، وسط مخاوف وقلق عائلتها والأطباء من تمكنها من النجاة منه.

وتمكنت السيدة من الخروج من المشفى في ساو باولو وسط تصفيق الأطباء والممرضين يوم الأحد لتصبح أكبر مريض معروف ناج من مرض كوفيد-19 في البرازيل أكثر دول أميركا اللاتينية تضررا، وفقا لما جاء في وكالة "رويترز" للأنباء.

وكان شفاؤها غير المتوقع بارقة أمل في البرازيل التي كشف المرض ضعف نظامها الصحي وأثار جدلا سياسيا حادا حول الوسيلة الأمثل لوقف انتشار الفيروس ووقف تداعي الاقتصاد.