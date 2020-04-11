"إنستغرام" تطرح تحديثات جديدة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بدأت منصة التواصل المصور "إنستغرام" طرح تحديثات جديدة لنسختَي الهاتف المحمول وسطح المكتب، والتي وصفت بأنها ترفع شعار: "الرسائل للجميع".

وأشار موقع "التقني المتخصص" إلى أن "إنستغرام" طرحت في تحديثها الجديد إمكانية إرسال الرسائل الخاصة لكل مستخدمي التطبيق، سواء على الهاتف المحمول أو نسخة سطح المكتب.

وبالفعل بدأت "إنستغرام" طرح تلك الخاصية الجديدة منذ صباح الجمعة، لكل مستخدمي المنصة المصورة.

وسيتم تفعيل تلك الخاصية الجديدة لكل مستخدمي "إنستغرام"، وسيمكن إرسال الرسائل الفردية أو الجماعية لأيٍّ من أصدقائك على نسخة سطح المكتب، ونسخة الهواتف المحمولة.