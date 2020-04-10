توقيف مالك فضائية أردنية شهيرة بسبب "مادة تحريضية"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ذكرت وسائل إعلام أردنية أن الأجهزة الأمنية قامت بتوقيف مالك قناة "رؤيا"، فارس الصايغ، ومقدم برنامج "نبض البلد"، محمد الخالدي، في ساعة متأخرة أمس الخميس.

ويعود سبب توقيف الصايغ والخالدي، 14 يوماً على ذمة التحقيق، إلى بث تقرير إخباري على القناة تم اعتباره "مادة تحريضية" في مثل هذه الظروف التي فرضت فيها الأردن حالة الطوارئ القصوى، وطبقت قانون الدفاع في أرجاء المملكة.

وكانت قناة "رؤيا"، ذات الانتشار الواسع في الأردن، قد بثت استطلاعاً ضم مقابلات متلفزة لمواطنين يشكون من الوضع الاقتصادي بسبب حظر التجول، ما اعتبرته الحكومة إساءة لمحاولات الدولة الأردنية وجهودها في السيطرة على وباء كورونا.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته القناة مواطنين، يعملون بأجرة يومية، يلوحون بالتجارة في المخدرات حال لم يسمح لهم بالعمل وكسب رزقهم.