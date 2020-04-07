أم هندية تطلق على توأمها تسمية "كوفيد"و"كورونا"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تخليداً للأحداث التى يمر بها العالم قررت أم هندية أن تطلق على توأمها تسمية "كوفيد"و"كورونا"

وذكرت صحيفة "مترو " أنّ بريتي فيرما والدة التوأمين كشفت عن المشاق التي تحملتها، إبان ولادة التوأم، وكيف أنّها وزوجها قد أرادا تخليد يوم الولادة في عصر كورونا بهذين الاسمين، فالفيروس خطير ويهدد الجنس البشري، لكن انتشاره جعل الناس أكثر اهتماماً بالنظافة والتعقيم والصحة العامة، ما دفعهم إلى تكييف حياتهم مع النمط الجديد، وتقول الأم بهذا السياق "بدأ طاقم العمل في المستشفى الذي وضعت فيه طفليها يطلقون على الوليدين اسمي كورونا وكوفيد، وهكذا خطر لنا أن نطلق على الوليدين هذا الاسم".

وبعد صعوبات في الطريق بسبب نقاط التفتيش التي تمنع تجول السيارات والأشخاص، وصل الزوجان إلى المشفى، وجرت الولادة يوم 27 مارس 2020، بعد 45 دقيقة من وصول الزوجين إلى المكان.

وبسبب بعض التعقيدات خضعت الأم لعملية قيصرية، أبصر بعدها النور الصبي كوفيد والصبية كورونا، وقد أفادت إدارة المشفى أن الوليدين بصحة جيدة وقد غادرا برفقة أمهما إلى البيت بعد الولادة.