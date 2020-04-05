"هاكر" يكتشف ثغرة بكاميرات "آي فون".. و"أبل" تتكبّد 75 ألف دولار

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توصّل "هاكر" إلى اكتشاف ثغرة تقنية مكّنته من الوصول إلى كاميرات هاتف آي فون وأجهزة حاسوب "ماك"، وفقاً لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

ودفعت الشركة مبلغ 75 ألف دولار للهاكر، بعد اكتشافه الثغرة.

حيث عثر على سبع نقاط ضعف داخل متصفح "سفاري" الذي تعتمده "أبل" في أجهزتها، يمكن استعمال ثلاثاً منها للاستيلاء على الكاميرا وسجل الصور والفيديوهات التي التقطتها في هواتف آيفون وأجهزة الحاسوب والتنصت على أصحابها.

ولا يحتاج الاختراق سوى أن يزور صاحب الهاتف (الضحية) موقعاً خبيثاً، بحيث يمكن لهؤلاء المسؤولين عن هذا الموقع النفاذ بعد ذلك إلى كاميرا جهاز "أبل"، خصوصاً إذا كان فيه تطبيق مكالمات الفيديو، مثل "زووم" الذي يواجه حالياً شكاوى بشأن انتهاك الخصوصية.

وقامت شركة أبل بسد الثغرة، بعد التأكد من صحتها.