منظمة الصحة العالمية تحسم الجدل حول ضرورة استخدام الكمامات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن استخدام الكمامات الطبية لابد أن يقتصر بشكل أساسي على العاملين في القطاع الطبي، لكنها فتحت الباب لاستخدام الكمامات محلية الصنع أو أي غطاء للفم على نطاق أوسع كوسيلة للحد من انتشار فيروس كورونا، وفقا لما جاء في وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال مسؤول كبير في المنظمة إن العامل الأساسي لانتقال الفيروس لا يزال الأشخاص الذين يعتقد أنهم يعانون من أعراض المرض ويقومون بالعطس والسعال مما يؤدي إلى تلوث الأسطح وانتقال العدوى إلى غيرهم من الناس، إلا أن هذا لايلغي احتمال انتقال العدوى عن طريق الجو للفيروس.

وأوضح كبير خبراء الطوارئ في المنظمة، مايك رايان "لا بد أن نحافظ على الكمامات الطبية من أجل العاملين في الصفوف الأولى لكن فكرة استخدام أي غطاء للفم لمنع السعال أو العطس. هذه في حد ذاتها ليست فكرة سيئة".